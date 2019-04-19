Putin: Notre Dame Katedrali yangınını gözyaşları içinde izledik

Putin, Notre Dame Katedrali’ndeki yangınla ilgili Rus halkı ve kendi duygularını “Hepimiz üzgünüz. Hepimiz olanları gözyaşları içinde izledik” sözleriyle aktardı.
Putin, Notre Dame’ın sadece Fransa’nın değil, tüm Avrupa medeniyetinin sembolü olduğunu belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Notre Dame’ın beş yıl içinde restore edileceği yönündeki sözlerine değinen Putin, bu planın yerine getirileceğinden emin olduğunu, Rus şirketlerin de katedralin restorasyonunda yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.
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