Rus Dışişleri: Mueller raporunda Rusya'yla Trump arasında işbirliği olduğuna dair hiçbir kanıt yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Dairesi Başkanı Georgiy Borisenko, ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından hazırlanan Rusya soruşturması raporunda dikkat çekici bir şey ve işbirliğini ortaya koyan kanıt bulunmadığını söyledi.

Sputnik'e konuşan Borisenko, "Raporda dikkat çekici bir şey yok. Rapor, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair argümanın bulunmadığını fiilen doğruluyor" dedi.

Trump ve ekibiyle Rusya arasında işbirliğine işaret eden kanıt olmadığının da altını çizen Borisenko, "Raporun yazarları, bunu fiilen onaylıyor" diye ekledi.

2016 başkanlık seçimiyle ilgili soruşturmayı aylar süren araştırmaların ardından 23 Mart'ta tamamlayan Mueller'in ABD Başkanı Donald Trump'la ekibinin Rusya ile gizli işbirliği içinde olduğuna dair bir saptamada bulunmadığı raporu dün kamuoyuyla paylaşılmıştı.

ABD Adalet Bakanı William Barr, "Mueller, Trump kampanyasından herhangi birinin Rusya hükümetiyle gizli işbirliği yaptığına dair kanıt bulmadı" demişti.