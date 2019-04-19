Rus Dışişleri: Mueller raporunda Rusya'yla Trump arasında işbirliği olduğuna dair hiçbir kanıt yok

Sputnik'e konuşan Borisenko, "Raporda dikkat çekici bir şey yok. Rapor, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair argümanın bulunmadığını fiilen doğruluyor" dedi.
2016 başkanlık seçimiyle ilgili soruşturmayı aylar süren araştırmaların ardından 23 Mart'ta tamamlayan Mueller'in ABD Başkanı Donald Trump'la ekibinin Rusya ile gizli işbirliği içinde olduğuna dair bir saptamada bulunmadığı raporu dün kamuoyuyla paylaşılmıştı.
ABD Adalet Bakanı William Barr, "Mueller, Trump kampanyasından herhangi birinin Rusya hükümetiyle gizli işbirliği yaptığına dair kanıt bulmadı" demişti.
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