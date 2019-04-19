Kommersant: ABD, Rusya’nın nükleer bir savaşı önlemeye yönelik anlaşma teklifini göz ardı etti

Kommersant gazetesi, Rusya’nın ABD’ye olası bir nükleer savaşı önlemek için Ekim 2018’de bir anlaşma teklif ettiğini, ancak hâlâ bir yanıt alamadığını yazdı.

© REUTERS / Alessandro Garofalo Lavrov'dan uyarı: Nükleer savaş tehdidi gerçeğe dönüşebilir

Kommersant gazetesinin ulaştığı bilgiye göre Moskova, Washington’a nükleer bir savaşı önlemek ve stratejik istikrar için ortak bir bildiri kabul etmeyi teklif etti.

Ekim 2018’de Washinton’a teklif edilen belgede, “Nükleer bir savaşta kazanan bir taraf olamaz, böyle bir savaş asla başlamamalı” ifadeleri yer aldı.

Bildiride Rusya, nükleer silahların kasıtlı veya yanlışlıkla kullanılmasının önlenmesine yönelik tedbirler önerdi. Ancak Soğuk Savaş sırasında SSCB lideri Leonid Brejnev döneminde de bir benzeri imzalanan bildiri konusunda, Washington’dan şimdiye kadar bir yanıt gelmedi.

ABD, Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) ihlal ettiğini ileri sürmüş ve anlaşmadan çekilmişti. Rusya da bunun üzerine anlaşmayı durdurduğunu açıklamıştı.