Gruşko: ABD, müttefiklerine Rus silahları yerine kendi silahlarını dayatsa da Türkiye, S-400 anlaşmasında kararlı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ABD’nin müttefiklerine Rus silahları yerine kendi silahlarını almaları için baskı yaptığını, ancak baskılara rağmen Türkiye’nin S-400 anlaşmasının uygulanacağını açıkladığını belirtti.

Rus basınına konuşan Gruşko, “Galiba NATO ülkelerinin ordularının yarısı Rus teçhizatlarını kullanıyor. Şimdi anlaşılıyor ki, askeri bütçelerini artırmak isteyenler, ABD’nin baskısıyla, bu bütçelerin yüzde 20’sini Amerikan silahlarına harcayacak ve Rus silahlarını geri çekecek” dedi.

ABD’nin baskısına rağmen NATO’dan bazı ülkelerle askeri-teknik işbirliğinin devam ettiğini vurgulayan Gruşko, “Türkiye S-400 anlaşmasını tamamlayacağını açıkladı. S-300, S-200 ve diğer sistemler de birçok ülkede hâlâ mevcut. ABD roket motorlarımızı almaya devam ediyor. Uzay alanında birçok ülke ile işbirliğimiz sürüyor. Fransızlarla da Guyana Uzay Merkezi’nde füzelerimizi fırlatma projemiz var” ifadelerini kullandı.

Bazı ülkelerin Rusya ile NATO üyeleri arasındaki işbirliği konularını politize etmeye çalıştığını kaydeden Gruşko, Moskova’nın fayda getirecek çıkarları her şeyin üstünde tutulması ilkesi üzerinden hareket ettiğini ifade etti. Gruşko “Ortak bir çıkar varsa, işbirliği sürebilir. Birçok ülke ile askeri-teknik işbirliğimiz var” dedi.