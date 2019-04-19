Putin'in zırhlı limuzini ilk kez 'maskesiz' görüntülendi

9 Mayıs Zafer Günü'nde düzenlenecek askeri geçitte kullanılacak yeni Aurus marka cabrio model araç ilk kez 'maskesiz' olarak yola çıktı.

© REUTERS / Arif Hudaverdi Yaman Putin'in zırhlı limuzininin 'arkadaşı', Aurus cabrio görüntülendi

Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratışının kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü Geçidi'nde kullanılacak araç büyük beğeni topladı

Devlet liderlerine güvenli bir yolculuk sağlamayı amaçlayan 'Kortej' projesinin bir parçası olan Aurus araçlarının ismi, Latincede altın anlamına gelen ‘Au' ve Rusya'nın kısaltması olan ‘Rus' hecelerinden oluşuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mayıs 2018'deki yemin töreninin ardından orta gelirliler de dâhil tüm gelir grubundan insanların ulaşabilecekleri düşük maliyetli bir otomobil serisi üretilmesini kararlaştırmıştı.

Putin’in aracı, gittiği yurtdışı seyahatlerinde oldukça ilgi görüyor. Bu seyahatlerin arasında Arjantin'deki G20 Zirvesi, Finlandiya ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşme de yer alıyor.

Daha önce Aurus cabrio model araç, üzeri kaplı şekilde basına yansımıştı.