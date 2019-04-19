Lavrov: Yabancı iş çevrelerinin Kırım'a olan ilgisi giderek artıyor

Lavrov, 5. Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu'nun katılımcılarına bir mesaj gönderdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Semyon Grigoryev tarafından okunan mesaja göre Lavrov, yabancı iş çevrelerinin Kırım'daki projelerde işbirliği yapmaya giderek daha fazla ilgi gösterdiğini belirtti.

"Foruma çok sayıda yabancı misafirin katılması, dünyada yarımadayla bağ kurmaya olan ilginin arttığını kanıtlıyor. Bölgeyi ziyaret eden toplumsal, siyasi ve ekonomik çevrelerden temsilciler, Kırımlıların 5 yıl önce yaptıkları özgür seçime bağlılıklarını koruduğundan kendi gözleriyle emin olabilir" diye devam eden Lavrov, Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu'nun Kırım'ın devasa potansiyelini ortaya çıkarmaya yardım edeceğinin altını çizdi.

17 Nisan'da başlayan 5. Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu yarın sona erecek.