Suriye Ekonomi Bakanı El Halil: Yalta Forumu, uluslararası işbirliğini güçlendirmek için bir platform

Bakan, “Suriye heyetimiz ilk kez geçen yıl Yalta Forumu’na katılmıştı. Suriye ve Kırım arasında ekonomik partnerliğin temeli atılmıştı. Görüşme ve görüş alışverişi sürecini başlatmıştık. Temel olarak ticaret ve turizmle ilgili projeler söz konusuydu” dedi.

Kırım lideri Sergey Aksyonov’un geçen yılın ekim ayındaki Şam ziyareti sırasında, Suriye ve Kırım arasındaki işbirliğinin gelişimi yönünde önemli adımların atıldığını söyleyen El Halil, “Bu ziyaret sırasında, başta Suriye-Kırım Ticaret Evi’nin kurulmasına ilişkin olmak üzere bir dizi mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bir diğer önemli konu, malların teslimatını kolaylaştırmak ve ülkeler arasındaki ticareti teşvik etmek amacıyla ortak gemicilik şirketinin kurulması. Suriye ürünlerinin Rusya’ya ulaştırılması için en uygun limanlar Kırım’da. Kırım tarafı ayrıca turizmi, turistik beldeleri, eğlence merkezlerini ve kültürel işbirliğini geliştirme konusunu da gündeme getirdi. Tüm bu yönlerde çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yalta Forumu ile ilgili izlenimlerini de paylaşan Suriyeli bakan, şunları söyledi:

© Sputnik / Bassel Shartouh ‘Suriye, Rus şirketlerin ülkenin kalkınmasında yer alacaklarını umuyor’

“Suriye’ye sevgiyi sergileyen önemli konuşmalar oldu. Diğer ülkelerden de çok sayıda işbirliği teklifi vardı. Katılımcılar, işbirliği beklentilerinden dolayı büyük iyimserlik gösterdi. Biz tam da bunu bekliyorduk. Dostlarımızla görüşmek, önemli konuları değerlendirmek ve işbirliğini güçlendirmek için her zaman forumların sunduğu fırsatlardan yararlanmaya çalışıyoruz.”

ABD’nin yıllardır farklı ülkelere karşı istediği zaman yaptırım uyguladığını söyleyen El Halil, “Elbette bu, uluslararası işbirliği için kesinlikle kabul edilemez. Bu ülkeler işbirliği yapmalı, birbirini güçlendirmeli. Bu zor zamanlarda kendi ekonomiye destek vermek çok önemli” diye ekledi.