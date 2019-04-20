Suriye Ekonomi Bakanı El Halil: Yalta Forumu, uluslararası işbirliğini güçlendirmek için bir platform

Kırım lideri Sergey Aksyonov’un geçen yılın ekim ayındaki Şam ziyareti sırasında, Suriye ve Kırım arasındaki işbirliğinin gelişimi yönünde önemli adımların atıldığını söyleyen El Halil, “Bu ziyaret sırasında, başta Suriye-Kırım Ticaret Evi’nin kurulmasına ilişkin olmak üzere bir dizi mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bir diğer önemli konu, malların teslimatını kolaylaştırmak ve ülkeler arasındaki ticareti teşvik etmek amacıyla ortak gemicilik şirketinin kurulması. Suriye ürünlerinin Rusya’ya ulaştırılması için en uygun limanlar Kırım’da. Kırım tarafı ayrıca turizmi, turistik beldeleri, eğlence merkezlerini ve kültürel işbirliğini geliştirme konusunu da gündeme getirdi. Tüm bu yönlerde çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Yalta Forumu ile ilgili izlenimlerini de paylaşan Suriyeli bakan, şunları söyledi:
ABD’nin yıllardır farklı ülkelere karşı istediği zaman yaptırım uyguladığını söyleyen El Halil, “Elbette bu, uluslararası işbirliği için kesinlikle kabul edilemez. Bu ülkeler işbirliği yapmalı, birbirini güçlendirmeli. Bu zor zamanlarda kendi ekonomiye destek vermek çok önemli” diye ekledi.
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