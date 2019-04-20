Defense News: ABD Türkiye'yi F-35 programından çıkarırsa Ankara Rus savaş uçağı tercih eder

Defense News'te yayınlanan Burak Ege Bekdil imzalı habere göre, üst düzey bir Türk askeri yetkili, olası bir durumda F-35'lere mutlaka alternatif bulacaklarını kaydetti.

Yetkili, teknolojik, ekonomik ve siyasi istişareler gerektiği için F-35'lerin alternatifi üzerine yorum yapmaktan kaçındı.

Başka bir Türk yetkili, jeolojik değerlendirmelerin Rus uçaklarını 'doğal birinci tercih' yapacağını belirtti.

Yetkili, "ABD'li müttefiklerin müttefiklik anlayışı dışında hareket etmesi ve Türkiye'nin programdaki üyeliğini sorgulaması halinde, Rus savaş uçağı teknolojisi en iyi seçim olur" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) ay başında yapılan açıklamada, "Türkiye'nin S-400 konusundaki net kararı göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin F-35 operasyonel kapasitesiyle bağlantılı teslimat ve faaliyetler askıya alınmıştır. Bu önemli konuyla ilgili Türkiye ile diyaloğumuz devam etmektedir" denilmişti.