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15:48 20 Nisan 2019
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    Suudi Arabistan bayrağı

    'Riyad, Şam'la ilişkileri yeniden başlatmak için Putin'in özel temsilcisi aracılığıyla Esad'a mektup gönderdi'

    © AFP 2019 / Taha Saleh
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'in dün Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Suudi Arabistan'ın bu ülkeyle ilişkileri yeniden başlatmak için hazırladığı mektubu Esad'a teslim ettiği öğrenildi.   

    Beşar Esad
    © AP Photo / Syrian Presidency Facebook page
    Suriye, 2011'den beri ilk kez Arap Birliği toplantısına katıldı
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, dün Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüştükten sonra Şam'a geçerek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya geldi.  

    Riyad ve Şam'daki görüşmelerde taraflar, Suriye anayasa komitesi kurma, siyasi çözüm ve Suriye'nin yeniden inşası konularını ele aldı.

    'TÜM KONULARI İSTİŞARE ETMEYE HAZIRIZ'

    Beşar Esad.
    © Fotoğraf : Suriye Devlet Başkanlığı
    Esad'dan Arap ülkeleriyle uzlaşı açıklaması
    Sputnik'e konuşan bir kaynak, Aleksandr Lavrentyev'in Riyad yönetimi tarafından hazırlanan bir mektubu Şam yönetimine ilettiğini söyledi. Kaynağa göre Riyad, ilişkileri yeniden kurmayı ve iki ülke arasındaki tüm konuları istişare etmeyi istediğini Şam'a bildirdi.

    Suudi Arabistan, 2012 yılında Şam'daki diplomatik temsilciliğini kapatıp Suriye büyükelçisini sınır dışı ederek Şam'la diplomatik ilişkileri durdurmuştu.

    NORMALLEŞME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

    Şam
    © Sputnik / HASSAN HASHEM
    Suriye Enformasyon Bakanlığı: Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şam Büyükelçiliği bugün yeniden açılıyor
    2018 yılının sonunda Arap dünyası ile Suriye arasında normalleşme süreci başladı. 

    Aralıkta BAE, Şam Büyükelçiliği'nin yeniden hizmete açtı, aynı tarihlerde Suudi Arabistan'da da "Esad gitmeli" sözünü dilinden düşürmeyen Adil Cubeyr dışişleri bakanlığından alındı.

    Suriye havayolları, kriz patlak verdiğinden beri ilk kez Tunus seferlerine başladı.

    Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir, Suriye savaşı başladığından beri Şam'ı ziyaret edip Esad'la görüşen ilk lider oldu.

    2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya alan Arap Birliği'ne bağlı Arap Parlamentosu'ndan aralık ayı başında Suriye'nin üyeliğinin yeniden tesisi için çağrı geldi. Benzer çağrılar uzun zamandır Mısır devlet medyasında yer alıyordu.

    Ekim ayında Ürdün, Suriye ile sınır kapısını açtı.

    Suriye, 2011 yılında kriz patlak verdikten sonra ilk kez mart başında bir Arap Birliği toplantısına temsilci gönderdi. 

    Etiketler:
    Vladimir Putin, Şam, Suriye, Aleksandr Lavrentyev, Suudi Arabistan, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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