Aksenov: Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu'nda 100'den fazla anlaşma imzalandı

Anlaşmaların farklı alanları kapsadığını anlatan Aksenov, "Kırım'da özellikle tarım ürünleri yetiştirme ve işleme projeleri hayata geçirilecek, ayrıca bir kvas çiçeği fabrikası kurulması planlanıyor. Dört proje, uygulama aşamasında ve dün bunlarla ilgili planları kağıt üzerinde resmiyete döktük. Sanayi ve IT teknolojileri alanında anlaşmalar var, bir proje Simferopol Havaalanı'nda mühendislik hizmetleri binaları inşa edilmesini öngörüyor" dedi.
Aksenov, projelerin hayata geçirilmesiyle toplam 1700'den fazla kişinin istihdam edileceğini sözlerine ekledi.
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