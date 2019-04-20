Aksenov: Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu'nda 100'den fazla anlaşma imzalandı

Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, 5. Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu'nda imzalanan anlaşmaların hacminin 215 milyar rubleyi (yaklaşık 39 milyon dolar) bulduğunu söyledi. Aksenov'a göre yeni anlaşmalar sonucunda 1700'den fazla kişi istihdam edilecek.

Bugün sona eren 5. Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yapılan görüşmelerin sonuçları hakkında bilgi veren Aksenov, forum sonu itibarıyla toplam 215 milyar rublelik 102'den fazla anlaşma imzalandığının altını çizdi.

Anlaşmaların farklı alanları kapsadığını anlatan Aksenov, "Kırım'da özellikle tarım ürünleri yetiştirme ve işleme projeleri hayata geçirilecek, ayrıca bir kvas çiçeği fabrikası kurulması planlanıyor. Dört proje, uygulama aşamasında ve dün bunlarla ilgili planları kağıt üzerinde resmiyete döktük. Sanayi ve IT teknolojileri alanında anlaşmalar var, bir proje Simferopol Havaalanı'nda mühendislik hizmetleri binaları inşa edilmesini öngörüyor" dedi.

Aksenov, projelerin hayata geçirilmesiyle toplam 1700'den fazla kişinin istihdam edileceğini sözlerine ekledi.