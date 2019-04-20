Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Rusya Suriye’nin Tartus limanını 49 yıllığına kiralıyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la yaptığı görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Borisov, Rusya’nın Suriye’deki Tartus limanını ticari taşımacılık amacıyla kullanmak üzere 49 yıl süreyle kiralama konusunda anlaşma sağladığını, imzaların önümüzdeki hafta atılacağını belirtti.

Borisov, “Olumlu bir dinamiği sağlaması gereken kilit husus, Tartus limanını kullanma konusudur. Bu ziyaretimiz bu yöndeki tüm anlaşmaları pekiştirdi. Bu konuda çok iyi bir ilerleme sağladık, önümüzdeki hafta içinde kontratın imzalanacağını ve Tartus limanının Rus iş dünyası tarafından işletilmek üzere devredileceğini umuyoruz” diye konuştu.

Bu kararın Rusya-Suriye Hükümetlerarası Komisyonu’nun geçtiğimiz aralıkta yapılan toplantısında alındığını aktaran Borisov, bu adımın iki ülkenin karşılıklı ticaretine ciddi bir ivme kazandıracağını ifade etti: “Bu adımın öncelikle Suriye’nin ekonomisi için faydalı olacağını umuyorum.”

Rusya Aralık 2017'de Suriye'nin Tartus kentindeki askeri tesisinin kalıcı bir üsse dönüştürülmesine ve 49 yıl süreyle kullanılmasına olanak sağlayan anlaşmayı imzalamıştı.