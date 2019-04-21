Rus Dışişleri: Ukrayna’daki sandık çıkışı sonuçları, halkın değişimden yana oy kullandığını gösterdi

© REUTERS / Ukrayna devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başında

Sputnik’e konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karasin, Ukrayna’daki sandık çıkışı sonuçlarının, vatandaşların değişimden yana oy kullandıklarını ortaya koyduğunu, şimdiyse yeni yönetimin seçmenlerin iç ve dış politikadaki isteklerini hayata geçirmesine sıra geldiğini kaydetti.

Karasin, “Sandık çıkışı Ukrayna vatandaşlarının değişimlerden yana oy kullandıklarını gösteriyor. Şimdi ise ülke yönetiminin, seçmenlerin umutlarını anlayıp hayata geçirmesine sıra geldi. Elbette ki bu ülkenin hem iç, hem dış politikası söz konusu. Ukrayna tarihinin önemli bir aşaması” ifadelerini kullandı.