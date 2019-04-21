Lavrov'dan ABD’nin Venezüella’ya olası askeri müdahalesi hakkında: Böyle bir senaryoya ihtimal vermek istemem

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Venezüella’ya yönelik askeri müdahalede bulunma ve bu zeminde Moskova ile Washington’un bölgede karşı karşıya gelme senaryosuna ihtimal vermek istemediğini belirtti.

© AFP 2019 / Bryan Bedder ABD'den tüm ülkelere çağrı: Rus uçaklarının Venezüella'ya uçmasını engelleyin

Rus Zvezda televizyonuna konuşan Lavrov, ABD'nin Venezüella'ya yönelik askeri müdahalede bulunma ve bu zeminde Moskova ve Washington'un bölgede karşı karşıya gelme gibi bir senaryoya ihtimal vermek istemediğini kaydetti.

"Böyle bir senaryoya ihtimal vermek istemem. Washington'un şimdilik Venezüella ile ilgili çizgisinin nasıl bir hal aldığını sonuna kadar anlayamadığından eminim" diyen Rus Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

'LATİN AMERİKA'DAN DESTEK ÇIKMAZ'

"Şimdi Amerikalılar tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemeye devam ederken, askeri bir maceranın sonuçlarını yanlış hesapladıklarından hiç şüphem yok. Latin Amerika'dan onlara destek çıkan biri olmaz (anladığım kadarıyla 1-2 ülkeden bunu yapmalarını bekliyorlar)."

© Sputnik / Michael Voskresenskiy Rusya, ABD yaptırımlarının etkisinin azaltılması için Venezüella ve Küba'ya yardım edecek

Latin Amerikalıların kendileriyle onur duyduklarını söyleyen Lavrov, bu nedenle herhangi bir askeri maceranın, bölgedeki ülkelerin ezici bir çoğunluğunun Venezüella'daki rejim değişikliği çizgisini desteklemekten geri adım atacaklarını, zira böyle bir adımın tümü için meydan okuma olacağını vurguladı.

Daha önce CNN televizyonu, ABD Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili bilgisi olan bir kaynağına dayanarak, Rusya, Çin ve Küba'nın Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine ‘etkisini' baskılamaya yönelik yeni askeri çözümler üzerinde çalıştığını duyurmuştu.