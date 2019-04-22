Zaharova’dan Ukrayna’ya ‘yeniden başlatma’ çağrısı

Zaharova, Facebook sayfasından şu paylaşımda bulundu:

"Tüm dünyanın perde arkasını anlamasına karşın yine de söyleyeceğim: Ukrayna 'reset' (yeniden başlatma) yapabilir. Paraların bir cepten başka bir cebe geçmesi anlamında değil, halkın güçle değil, ülke geneli için geliştirilecek bir gündem temelinde birleştirilmesinin bilincine dayalı olarak bunu yapabilir."

Rus Dışişleri Sözcüsü, Donbass'ın Ukrayna seçimlerine dahil edilmemesine atıfla "Şimdiki seçimde olduğu gibi milyonlarca vatandaşını seçim dışına çıkarmak zorunda kalmaması için" diye ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı için bugün yapılan ikinci tur oylama sonuçlarının sandık çıkışı verilerine göre oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73.2 oy alarak liderliğe otururken, Rusya karşıtı politikalarıyla tanınan mevcut Başkan Pyotr Poroşenko yüzde 25.3 oy oranıyla tam bir fiyaskoya uğradı.