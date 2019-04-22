Rus uzman: Yunanistan'da nükleer silah muhafaza edilmesi şu anda imkansız

© Sputnik / Russian Defence Ministry Rus uzman: S-400’ler Türkiye için sadece bir tür silah değil

Sputnik'e demeç veren Rusya Ulusal Yedek Subaylar Birliği Başkanı Yedek Tuğgeneral Vladimir Bogatırev, "ABD'nin bu açıklaması, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri alımı ile ABD başta olmak üzere NATO'yla yürütülen askeri-teknik işbirliği konusundaki tutumuna yönelik bir baskı aracıdır" dedi.

'OLDUKÇA FAZLA EK YATIRIM GEREKLİ'

ABD'nin duyduğu rahatsızlığın Türkiye'nin Rusya ve diğer ülkelerle Suriye krizini çözümü de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yakınlaşmasına neden olduğunu kaydeden Bogatırev, "Yunanistan topraklarında nükleersilahların muhafaza edilmesi, şu an itibarıyla teknik olarak mümkün değil. Zira bunun için oldukça fazla ek harcamalar yapılması gerekiyor. Bunun yanında, NATO ülkeleri arasındaki ilişkiler dahilinde bu tür sorunların çözümü, hem siyasi hem de diplomatik açıdan son derece zor" ifadelerini kullandı.

'ABD, AKDENİZ'DE YENİ BİR GERİLİM NOKTASI OLUŞTURMA AMACINDA'

Bu arada Bogatırev'e göre ABD'nin amacı, NATO'nun güney kanadında yeni gerilim yaratmak, Türkiye'ye baskıyı artırmak veya Akdeniz'de yeni bir gerilim noktası oluşturmak.

Bu nedenle ABD'nin tutumunda askeri boyutun da ele alınması gerektiğini kaydeden ve bunun çözümünün şu an itibarıyla çok zor olduğuna bir kez daha dikkat çeken Bogatırev, muhtemelen Washington'un ekonomik çıkarlarının da söz konusu olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemleri ile yaptırımlar arasında 'bir seçim yapması gerektiğini' söyleyen ABD'li Demokrat Senatör Robert Menendez, Türkiye'yle ilişkilerin iyice gerilmesi halinde, ABD'nin, bu ülkedeki üslerini Yunanistan'a taşımayı dahi değerlendirebileceğini belirtmişti.