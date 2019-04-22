Kırım yakınlarında ABD uçağı görüldü

Plane Radar verilerine göre, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing RC-135V keşif uçağı, Yunanistan’daki Souda Bay hava üssünden saat 7.10’da (TSİ) havalanarak Karadeniz yolunu tuttu.
Karadeniz üzerinde, KC135R Stratotanker yakıt uçağından yakıt ikmali yapan Boeing RC-135V’nin ardından Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti yakınlarında keşif uçuşu yaptığı aktarıldı.
07:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) April 22, 2019
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США🇺🇸(38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135V, бортовой номер 64-14846 , позывной #WHISK21, взлетел с авиабазы Суда бэй о. Крит🇬🇷 предположительно направился в акваторию Чёрного моря.#RC135 #USAF #RC135V pic.twitter.com/foVuT5IPal
Plane Radar’ın yayınladığı haritadan, keşif uçağının yaklaşık 2 saat boyunca Kırım yakınlarında uçup etrafında birkaç tur attığı görülüyor.
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