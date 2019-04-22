Poklonskaya'dan Lenin Mozolesi hakkında: Geçmişin bir kalıntısı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili ve eski Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, Lenin Mozolesi’nin bugün manevi boşluğu doldurabilecek durumda olmayan geçmişten bir kalıntı olduğunu söyledi.

Sputnik’e konuşan Poklonskaya, Lenin Mozolesi’ni bugün manevi boşluğu doldurabilecek durumda olmayan geçmişten bir kalıntı olarak gördüğünü belirtti.

Poklonskaya, “Vatandaşlarımızın bir kısmı için mozole, sahip oldukları inançlarının bir tür sembolüdür. Fakat ben, onların bile bunun bizi geriye çeken, gelişmemize izin vermeyen geçmiş bir gün, geçmişin bir kalıntısı olduğunu anladıklarını düşünüyorum. Bana göre bugün insanları daha çok nasıl yaşadıkları, ülkemizin güvenliği ve gelişimi, her ailenin refahı ilgilendiriyor. Bunun içinse insan gibi yaşamak, gelişmek ve geleneklerimizi korumak gerekir” diye konuştu.

Herkesin manevi boşluğunu kendisinin uygun gördüğü şekilde doldurması gerektiğini savunan Poklonskaya, “Devlet düzeyinde komünist ideolojisine artık pek kimse bağlı değil. Bildiğim kadarıyla bilimsel açıdan da her şey açıkça anlaşılır durumda” ifadelerini kullandı.

Eskiden beri Rus geleneklerine göre ölmüşlerin ‘ruhlarının öteki dünyalarda huzura kavuşması için gerekli saygı gösterilerek’ toprağa verilmesi gerektiğine dikkat çeken vekil, “1924’te neden mumyalama kararı alındığının şöyle bir açıklaması olabilir; Bolşevikler Tanrı inancı yerine (halka) en azından böyle bir şeyi sunmaya ihtiyaç duymuş olabilir, muhtemelen bilimsel ilgi de vardı. Bugünse durum önemli ölçüde değişti” diye sözlerini tamamladı.

Vladimir İlyiç Lenin bugün yaşasaydı 149 yaşında olurdu.