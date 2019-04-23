Kırım Tatarlarının Rusya’ya sadakat anıtı dikilecek

Duma Milletler Komitesi Başkan Yardımcısı Ruslan Balbek, anıtın Kırım Tatarlarının 1783 yılında Belogorsk'taki Ak-Kaya dağındaRusya'ya vermiş oldukları sadakat yemininin anısına dikileceğini kaydetti.

Sputnik’e konuşan Balbek, “Din adamları, aristokrat ve asker kesimlerinin temsilcileri ile birlikte sıradan halk ta, Rusya’ya sadık kalmaya ant içti. Karasu-Bazar’ın yakınındaki Ak-Kaya’nın düz tepesinde yapılmış olan tarihi seçim dolayısıyla düzenlenen kutlamalara at yarışları ve top atışları eşlik etmişti” ifadelerini kullandı.

Kırım Toplumsal Hareketi temsilcilerinin Kırım lideri Sergey Aksenov’a anıtın dikilmesi için başvurduklarını ifade eden Balbek, söz konusu anıtın Kırım Tatarlarının 1783 yılında Rusya’dan yana yapmış oldukları uygar tercihinin sembolü olacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

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“18. yüzyılda Kırım Tatar halkının andı, özgür iradenin tecelli etmesinin yanı sıra Rusya’ya isim bazlı yapılan sadakat yeminini de içeriyordu. Kırım Tatar halkı, neredeyse 300 yıl önce vermiş olduğu yemini bozmadı. Bu, Kırım Tatarlarının Rusya ile koparılamaz bağları sonsuza dek pekiştiren, Rusya'nın bir parçası olarak uygar bir yolun bilinçli seçimiydi.”

Balbek, anıtın yapılacağı olası yerlerden biri olarak Simferopol kentindeki Kültür ve Dinlenme Parkı düşünüldüğünü, anıtın İmparatoriçe 2. Yekaterina anıtının yanında yer alacağını sözlerine ekledi.