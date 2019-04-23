Kremlin 'Kuzey Kore gizli tutulmasını istemişti' deyip beklenen görüşmenin tarihini açıkladı

Rusya lideri Putin'in yardımcısı Yuriy Uşakov, "Tarih, 25 Nisan. Devlet Başkanı'mız (Putin) ülkemize ziyaret edecek olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la Vladivostok'ta görüşecek. Bu, Devlet Başkanı'mız ile Kuzey Kore liderinin ilk teması olacak" dedi.
Uşakov, basında bir dizi spekülasyon yer alsa da görüşmenin yer ve tarihinin uzun süre duyurulmamış olmasının sebebininse, Pyongyang'ın bu bilgilerin gizli tutulmasını istemesi olduğunu söyledi ve gazetecilerden özür diledi.
Rus gazeteleri Putin ve Kim'in Vladivostok'ta perşembe günü görüşmesinin beklendiğini yazsa da bu bilgi, Uşakov'un açıklamasına kadar resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamıştı.
Rus gazeteleri ayrıca, Kim'in trenle gelmesinin beklendiği Vladivostok'ta geniş güvenlik önlemleri alındığını yazıyor.
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