Lavrov: ABD, AB veya NATO'nun yapacağı hiçbir açıklama Kırım gerçeğini değiştirecek güce sahip değil

Twitter Kırım yakınlarında ABD uçağı görüldü

"Rusya'nın Kalkınmasında Kırım: Tarih, Siyaset, Diplomasi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Arşivinden Belgeler" adlı kitapçığın tanıtımından konuşan Lavrov, Kırım'ın aidiyetiyle ilgili Batılı ülkelerde yapılan açıklamalara yanıt verdi."İster beğenin ister beğenmeyin, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması konusu nihai olarak kapanmıştır. ABD, AB veya NATO'nun hiçbir açıklaması, bu durumu ne hukuki ne de siyasi açıdan değiştirecek güce sahiptir" ifadelerini kullandı.Son dönemde Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere yabancı ülkelerden siyasi, toplumsal, ticari ve kültürel temsilcilerin Kırım'ı düzenli olarak ziyaret ettiğine dikkat çeken Lavrov, "Onlar, Kırım gerçeğini kendi gözleriyle görüyor ve Kırımlıların hür iradeleriyle yaptıkları seçime bağlılıklarına ikna oluyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın Rusya topraklarına katılmasına ilişkin gerçekleri açıklamak için siyaset ve enformasyon düzlemindeki tutarlı çalışmalarını sürdürecek" dedi.