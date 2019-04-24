FSB, Çeçenistan ve Dağıstan'da saldırılar planlayan 5 IŞİD üyesini yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), Çeçenistan ve Dağıstan'da güvenlik güçlerini hedef alacak saldırılar için hazırlık yapan 5 IŞİD üyesini gözaltına aldığı belirtildi.

© Fotoğraf : FSB FSB Kırım'da 20 Hizbut Tahrir üyesini yakaladı

FSB'den yapılan açıklamaya göre Rusya İçişleri Bakanlığı'yla Çeçenistan'ın başkenti Grozniy ve Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'de ortak operasyon düzenleyen FSB,5 kişilik bir IŞİD hücresini etkisiz hale getirdi.

Grozniy ve Kaspiysk kentlerinde bomba yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısı hazırlığı yapan militanların, internet üzerinden aldıkları talimatlara uyarak el yapımı patlayıcı üretmeyi planladığı ifade edildi.

Militanların kaldığı evde yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan maddeler, el yapımı tabanca, 6 top mermisi, 3 savaş bıçağı ile çok sayıda mermi ele geçirildi.