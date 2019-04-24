Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan Zelenskiy’e ‘Putin’ tavsiyesi

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Ukrayna'da sandıktan açık ara farkla komedyen Zelenskiy çıktı

Rus medyasına konuşan Paşinyan, Putin’le diyalogun tek bir şartla kolay geçeceğini şu sözlerle belirterek, “Eğer açık, dürüst, yalansız olunacaksa zor olmayacak. Sadece açık ve dürüst konuşmak gerekir” ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşımın her türlü ilişkilerde yararlı olduğunu söyleyen Paşinyan, diplomaside kabul edilmemesine rağmen herkesle açık konuştuğunu itiraf etti.

Paşinyan, “Her bir insanın, muhatabının onu aldatmaya, yalan söylemeye, bir şeyleri çarpıtmaya çalışmadığını görürse bunu değerli bulacağını düşünüyorum” diye ekledi.