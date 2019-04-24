Adıge Cumhuriyeti, yatırım potansiyelini Türkiye’de sergileyecek

Rusya Federasyonu’na bağlı Adıge Cumhuriyeti heyetinin, Türkiye’ye resmi ziyaret sırasında, ticari ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesini görüşeceği ve bölgenin yatırım potansiyelini tanıtacağı bildirildi.

© AA / Sefa Karacan 'Rusya ve Türkiye arasında sinema alanında yeni iş birlikleri oluşuyor'

Adıge hükümetinden yapılan açıklamada, “Adıge resmi heyetinin Türkiye’ye 4 günlük ziyareti bugün başladı. Ziyaretin amacı, Türkiye’yle ticari-ekonomik ve kültür-eğitim ilişkilerinin genişletilmesi ve ayrıca Adıge diasporasıyla ilişkilerin geliştirilmesi” ifadeleri yer aldı.

Adıge Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov’un, Türkiye ziyaretinin “yeni karşılıklı yararlı projeler için iyi bir başlangıç” olacağını, Adıge yönetiminin diyalogu güçlendirmeye hazır olduğunu ve umut vadeden ve güvenli tüm girişimlere destek vereceğini söylediği aktarıldı.

Açıklamada Kumpilov’un şu ifadelerine yer verildi:

“Rusya ve Türkiye arasındaki çok yönlü ilişkilerin güçlendirilmeye devam etmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun için Rus-Türk ilişkileri bağlamında bölgeler düzeyinde atılan adımlar da önemli.”

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Türkiye ile Rusya arasında hızlandırılmış patent inceleme sistemi kuruluyor

Adıge heyetinin Türkiye Ticaret Bakanlığı’nda, Ankara, İstanbul ve Düzce belediyelerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir dizi görüşmelerin planlandığı belirtildi.

Türk işadamlarıyla yapılacak bir etkinlikte, Adıge’nin yatırım ve ekonomik potansiyelinin tanıtılacağı ifade edilen açıklamada,Türkiye’deki Adıge diasporasıyla da görüşmelerin yapılacağı kaydedildi.

Adıge hükümetinin verdiği bilgiye göre heyet, Çerkez Kültür Merkezi’nin açılış törenine katılacak, ayrıca Adıge dans ve şarkı grupları Nalmes ve İslamey performans sergileyecek.