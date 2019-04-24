Adıge Cumhuriyeti, yatırım potansiyelini Türkiye’de sergileyecek

Adıge Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov’un, Türkiye ziyaretinin “yeni karşılıklı yararlı projeler için iyi bir başlangıç” olacağını, Adıge yönetiminin diyalogu güçlendirmeye hazır olduğunu ve umut vadeden ve güvenli tüm girişimlere destek vereceğini söylediği aktarıldı.
Açıklamada Kumpilov’un şu ifadelerine yer verildi:
“Rusya ve Türkiye arasındaki çok yönlü ilişkilerin güçlendirilmeye devam etmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun için Rus-Türk ilişkileri bağlamında bölgeler düzeyinde atılan adımlar da önemli.”
Türk işadamlarıyla yapılacak bir etkinlikte, Adıge’nin yatırım ve ekonomik potansiyelinin tanıtılacağı ifade edilen açıklamada,Türkiye’deki Adıge diasporasıyla da görüşmelerin yapılacağı kaydedildi.
Adıge hükümetinin verdiği bilgiye göre heyet, Çerkez Kültür Merkezi’nin açılış törenine katılacak, ayrıca Adıge dans ve şarkı grupları Nalmes ve İslamey performans sergileyecek.
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