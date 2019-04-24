Kuzey Kore lideri Kim Rusya'da

Kuzey Kore lideri Kim'i taşıyan zırhlı tren sabah erken saatte sınırı geçmesi ardından Rusya'nın Vladivostok kentine vardı.
Kim, tren garında Rus geleneklerine uygun olarak ekmek ve tuz ikram edilerek karşılandı.
Kim Jong-un arrives in Russia, greeted with traditional bread & salt— RT (@RT_com) April 24, 2019
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Kim'in yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladivostok yakınlarındaki Russkiy Adası'nda yer alan Uzakdoğu Federal Üniversitesi'nde bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmenin odağında Pyongyang'ın nükleer programı ve ikili ilişkilerin yer alması bekleniyor.
Sputnik'e bilgi veren kaynaklar, Kuzey Kore liderinin Cumartesi gününe kadar Vladivostok'ta kalacağını söyledi.
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