Kuzey Kore lideri Kim Rusya'da

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le beklenen görüşmesi için Rusya'nın Vladivostok kentine gitti.

Kuzey Kore lideri Kim'i taşıyan zırhlı tren sabah erken saatte sınırı geçmesi ardından Rusya'nın Vladivostok kentine vardı.

Kim, tren garında Rus geleneklerine uygun olarak ekmek ve tuz ikram edilerek karşılandı.

© Sputnik / Sergey Orlov Kremlin 'Kuzey Kore gizli tutulmasını istemişti' deyip beklenen görüşmenin tarihini açıkladı

Bu, Kuzey Kore lideri Kim'in Rusya'ya ilk ziyareti. Ayrıca bu ziyaret, Kuzey Kore ile ABD arasındaki nükleer görüşmelerin tıkandığı bir döneme denk geliyor.

Kim'in yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladivostok yakınlarındaki Russkiy Adası'nda yer alan Uzakdoğu Federal Üniversitesi'nde bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmenin odağında Pyongyang'ın nükleer programı ve ikili ilişkilerin yer alması bekleniyor.

Sputnik'e bilgi veren kaynaklar, Kuzey Kore liderinin Cumartesi gününe kadar Vladivostok'ta kalacağını söyledi.