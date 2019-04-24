Putin, Donetsk ve Lugansklılara Rusya vatandaşlığı almayı kolaylaştıran kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk’ın belirli bölgelerinden kişilerin Rusya pasaportu almasını kolaylaştırmaya yönelik bir kararname imzaladı.
Rusya’da Ukrayna’nın güneydoğusundan bir milyondan fazla kişi yaşıyor.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk bölgesinden kişilerin Rusya pasaportu almasını kolaylaştırmaya yönelik kararnameyi imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk’ın belirli bölgelerinden kişilerin Rusya pasaportu almasını kolaylaştırmaya yönelik bir kararname imzaladı.
Rusya’da Ukrayna’nın güneydoğusundan bir milyondan fazla kişi yaşıyor.
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