Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Kuzey Kore ile üst düzey temaslar askeri işbirliğine ivme kazandırıyor

Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kvang-çol ile bir araya gelen Şoygu, Rusya’nın Kuzey Kore ile işbirliğini geliştirmeye kararlı olduğunu kaydetti.

© REUTERS / SHAMIL ZHUMATOV Kuzey Kore lideri Kim Rusya'da

"Rusya, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerine önem veriyor. İleride işbirliğimizi geliştirmeye kararlı olduğumuzu doğruluyoruz" diyen Şoygu, Rusya’nın Kuzey Kore ile siyasi diyaloğu derinleştirme niyetinde olduğunu ve iki ülke liderinin yapacakları görüşmenin dönüm noktası olacağını vurguladı: “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un yapacağı görüşme şüphesiz Rus-Kore ilişkilerinde dönüm noktası olacak. Üst düzey temaslar, askeri işbirliği de dahil olmak üzere birçok farklı alanda ikili ilişkilerin gelişmesine ivme kazandıracak.”

Bugünkü görüşmenin Rusya ve Kuzey Kore savunma bakanlıklarının arasındaki etkileşimin güçlenmesine katkıda bulunacağından emin olduğunu ifade eden Şoygu, iki ülkenin geçen yıl karşılıklı diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümünü de birlikte kutladıklarını hatırlattı.

'PYONGYANG MOSKOVA İLE VERİMLİ ASKERİ İŞBİRLİĞİ YAPMAYI UMUYOR'

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Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kvang-çol da, Pyongyang’ın Moskova ile askeri alanda ve uluslararası güvenliğinin güçlendirilmesinde verimli bir işbirliği yapmayı umduğunu belirtti.

Koreli bakan, "Verimli bir işbirliği yapmayı ve etkileşimimizi istişare etmeyi umuyoruz. Uluslararası güvenliğin geliştirilmesinde mutlaka yer alacağız" diye konuştu.

Orgeneral No Kvang-çol, iki ülkenin heyetleri arasında yapılan görüşmenin Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinde 'çok büyük bir rol oynadığını' da sözlerine ekledi.