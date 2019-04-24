Rusya: Yabancı medya, 'Hama’da bir ailenin kimyasal silah nedeniyle ölümü' mizansenini çekti

© AFP 2019 / Omar Haj Kadour Rusya: Fransa ve Belçika istihbaratı, kimyasal provokasyon için İdlib'de

Yasadışı silahlı oluşumlarında İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerinden vazgeçmediğini söyleyen Kupçişin, şu açıklamada bulundu: “Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin aldığı bilgiye göre, Hama bölgesindeki Morek yerleşimi yakınlarında, yabancı medya organlarının bir grup muhabiri, güya Suriye hükümet güçlerinin kimyasal silah kullanması sonucu bir Suriye ailesinin ölümüyle ilgili mizansen çekim gerçekleştirdi."

Kupçişin, yasadışı silahlı oluşumların komutanlarını provokasyonlardan vazgeçmeye ve barışçıl çözüm yoluna girmeye çağırdıklarını hatırlattı.