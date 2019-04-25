Kuzey Kore lideri Kim’in zırhlı treni ile ilgili merak edilenler

Kuzey Kore lideri Kim'in Rusya Devlet Başkanı Putin'le beklenen görüşmesi için Rusya'nın Vladivostok kentine geldiği zırhlı treni konu alan Gazeta.ru, bu araçla ilgili en çok merak edilenleri okurları ile paylaştı.

Kuzey Kore lideri Kim'i taşıyan zırhlı tren sabah erken saatte sınırı geçmesinin ardından Rusya'nın Vladivostok kentine ulaştı. Gazeta.ru, Kuzey Kore liderinin zırhlı treniyle ilgili merak edilenleri okurlarıyla paylaştı.

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Kuzey Kore’de liderlerin zırhlı tren kullanma modası 1948’den 1994’teki ölümüne kadar ülkeyi yöneten eski Devlet Başkanı Kim İl-sung ile başladı. 1930’lu yıllarda Sovyetik bir Marksist olan genç Kim İl-sung’un, Bolşevik siyasetçi Lev Troçki’nin o dönemde Rusya’da sıklıkla seyahat ederek yardımcılarının hesabına göre dünyayı 5 buçuk kez ‘sarmaya’ yetecek kadar yol kat ettiği zırhlı treninden etkilenmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Kendi ülkesinde çok sık seyahat eden Kuzey Kore liderinin tek alternatifi otomobildi. Rivayetlerden birine göreyse Sovyet üretimi özel bir zırhlı vagon, Kim’e bizzat Josef Stalin tarafından hediye edildi.

KİM İL-SUNG’UN OĞLU VE HALEFİ KİM JONG-İL BABASININ BAŞLATTIĞI GELENEĞİ DEVAM ETTİRDİ

Babasından sonra ülkenin yönetimini üstlenen Kim Jong-İl, 2001 ve 2002 yıllarında Moskova’da Vladimir Putin’le görüşmek üzere 2 farklı seyahat gerçekleştirdi. Yolculuklardan birinde Kim’e refakat eden Rusya Devlet Başkanı’nın Uzak Doğu bölgesindeki temsilcisi Konstantin Pulikovskiy, daha sonra yazdığı ‘Doğu Ekspresi’ adlı kitabında trenin içinde bulunanlar ile ilgili izlenimlerini aktardı.

North Korean leader Kim Jong-un arrived with his train in Vladivostok to meet Russian President Vladimir Putin. pic.twitter.com/QgtRh0KeKq — Ali Özkök (@Ozkok_) April 24, 2019

Doktorların tavsiyesiyle Paris’ten getirildiği iddia edilen pahalı şarapları ve bulundurulan canlı ıstakozları anlatan Pulikovskiy, trende Rus, Çin, Kore, Japon ve Fransız mutfağından her türlü yemeğin hazırlandığına, kullanılan yemek takımlarının tümünün gümüşten yapıldığına dikkat çekti.

Bu seyahatlerden tam 10 yıl sonra Kim Jong-İl, bir kez daha Rusya’yı ziyaret ederek Buryatiya Cumhuriyeti’nin başkenti Ulan-Ude’de o zamanki Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev’le bir araya geldi.

Neden tren kullandığı konusunda açıklamalar yapan Kim Jong-İl, bu şekilde seyahat etmenin diğer ülkelerdeki yaşamı daha yakından tanıma olanağı verdiğini savunuyordu.

© REUTERS / SHAMIL ZHUMATOV Kuzey Kore lideri Kim Rusya'da

Ünlü ailenin 3. Kuşak temsilcisi Kim Jong-un da dedesinin başlattığı ve babasının devam ettirdiği geleneği bozmadı. Bugün birçok kişi, Kuzey Kore liderinin kullandığı taşıtı tiye alıyor, zira zırhla kaplı hızlı tren 100 yıl önce teknolojik ilerlemenin en üst noktası kabul edilirken, günümüzdeyse daha çok bir müze eseri gibi görünüyor.

Öte yandan treni eleştirenlerin, aracın içinde olma şansı yakalarsa Kim’i çok fazla kıskanabilecekleri yönünde tahminler yürütülüyor. Kuzey Kore liderinin trenine dışarıdan pek kimse alınmasa da parçalar halinde açıklanan bazı bilgiler, Kim’in bu taşıtı hem evi, hem de mobil karargâhı olarak kullandığını ortaya koyuyor.

Red carpet, limos and North Korean flags at Vladivostok station - shortly before Kim Jong-un and his armoured train arrive here pic.twitter.com/EdCcSIKYYu — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) April 24, 2019

Tüm ayrıntılarının dikkate alındığının düşünüldüğü zırhlı trende toplantı odaları, lider ve ona refakat edenler için ayrı yatak odaları, konuk kabul odası ve diğer mekânlar, en modern ve teknolojik ofis ve iletişim gereçleri ile donatılmış durumda.

Kuzey Kore liderinin Internet bağlantısı balta girmemiş Rus taygasında dahi kesintisiz bir şekilde çalışıyor, trendeki garajdaysa her zaman kullanmaya hazır durumda 2 adet zırhlı Mercedes otomobil bulunduruluyor.

Baba Kim’in hüküm sürdüğü dönemde konuk odasında sürekli olarak çalışan 2 farklı monitörden bir tanesinde liderin çok sevdiği askeri geçitler ve savaş filmleri çevrilirdi, diğer ekranda ise meteoroloji verileri, trenin konumu ve geçilen bölgenin ekonomik durumunu gösteren bilgiler mevcuttu. Baba Kim, uzun yol boyunca can sıkıntısını gidermek için bazen kadın şarkıcılardan oluşan bir topluluğu da yanına alırdı, oğlunun bu geleneği devam ettirip ettirmediği ise bilinmiyor.

© REUTERS / Carlos Barria Trump: Kuzey Kore zirvesinden istediğimiz sonuç çıkmadı, yaptırımların olduğu gibi kalmasını istiyoruz

Sıradan kişilerin kesinlikle giremediği trende bir kez dahi bulunanların anlattıklarına göre rahatlatıcı beyaz tonlarda boyalı vagondaki dinlenme odasında pembe deri kaplamalı divan ve koltuklar yer alıyor. Oldukça lüks döşenmiş olan trende ayrıca dizelle çalışan bağımsız elektrik santrali ve klima sistemi mevcut.

Tüm bu şatafatlı ortam, kaçınılmaz olarak Lev Troçki’nin kullandığı treni anımsatıyor. O trende yatak odalarının bulunduğu vagonun dışında kulüp olarak ta kullanılan restoranlı vagon, sekretarya çalışanlarının ofis olarak kullandıkları vagon, birkaç otomobili barındıran garaj, benzin tankı, telefon santrali, telgraf, radyo, banyo, çamaşırhane, silah ve mühimmatların bulunduğu vagon ve cephede savaşanlar için hazır bulundurulan hediyelerin olduğu vagon vardı.

Troçki’nin trenini çeken lokomotif ve makineli tüfekli vagonlar zırhla kaplıydı, kütüphane görevlileri ve aşçılar dahil Bolşevik siyasetçinin ekibinde yer alan her bir kişi silah kullanma ustasıydı.

Kim’in trenindeyse en azından yatak odasının ve genel salonun zırhla kaplı olduğu biliniyor. Trenin zırhlı olması ise süratini olumsuz etkiliyor ve 60 saatte kilometreye kadar düşürüyor.

Kim’in çevresindeyse silahlı kişiler değil, makinist, garson, temizlikçi gibi işinin ehli olan kişilerden oluşan bir ekip yer alıyor. Kim’in çevresindeyse silahlı kişiler değil, makinist, garson, temizlikçi gibi işinin ehli olan kişilerden oluşan bir ekip yer alıyor, söylentilere göre Kuzey Kore liderinin her seyahatinde ülkenin en seçkin keskin nişancılarından oluşan bir ekip eşlik ediyor.

Eski Devlet Başkanı Kim İl-sung döneminde yaklaşık 90 vagondan oluştuğu belirtilen trende şu anda toplam 21 vagon bulunuyor. Kuzey Kore uzmanları, Kim İl-sung’u SSCB’ye ve oğlu Kim Jong-İl’i Rusya’ya götüren trenin aynısının hala kullanıldığını, fakat zaman içinde birçok modernizasyondan geçtiğini ileri sürüyor.