Putin: Batılı ülkelerin başka ülkelere kendi değerlerini empoze etme girişimlerine karşıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı Batılı ülkelerin küresel tek bir liderlik üzerinde hak iddia ettiğini, uluslararası hukuku çiğneyip şantaj, yaptırım ve baskıya başvurduğunu, bu yolla da diğer ülkelere kendi değerleri ve şaibeli ideallerini empoze etmeye çalıştığını ifade etti. Rus lider, bu tür yaklaşımlara karşı olduklarını vurguladı.
Çin’e yapacağı ziyaret öncesinde Çinli People’s Daily gazetesine röportaj veren Putin, “Moskova ile Pekin’in mevcut küresel sorunların üstesinden gelip adil bir dünya düzeni sağlayabilir mi?” sorusuna karşılık, iki ülkenin uluslararası ilişkilerde önemli birer istikrar faktörü olduğunu söyledi.
Putin, “Ne yazık ki bazı Batılı ülkeler küresel tek bir liderlik üzerinde hak iddia ediyor. Dikkatsizce uluslararası hukuk kurallarını ve ilkelerini çiğniyor; şantaja, yaptırımlara ve baskıya başvuruyor, kendi değerleri ve şaibeli ideallerini tüm ülkelere ve halklara empoze etmeye çalışıyor” dedi.
‘İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK’
Rusya ve Çin’in bu tür bir yaklaşıma karşı olduğunu vurgulayan Putin, küresel ve bölgesel konularda işbirliğini sürdüreceklerini ifade etti.
Putin, “Uluslararası durumu geliştirmek, daha adil ve demokratik bir dünya düzeni kurmak için BM, G20, Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği gibi platformlarda işbirliğimiz sürecek. Benzer görüşlere sahip olduğumuz, BM Anlaşması ile uluslararası hukukun sarsılmaz temelleri çerçevesinde iletişimden yana herkesle işbirliğine açığız” diye konuştu.
İki ülke arasındaki siyasi diyaloğun güven ve saygı çerçevesinde kurulduğunu belirten Putin, tüm düzeylerde temas kurmayı başardıklarını, son 30 yıldır süren başarılı işbirliği ile tarihlerinin en iyi ilişkilerine sahip olduklarını ifade etti.
Rus lider ikili askeri-teknik işbirliği ve ticaret konusunda da şu açıklamaları yaptı: “Askeri-teknik işbirliğimiz üst düzey güveni gösteriyor. Rusya ile Çin düzenli ortak tatbikatlar düzenliyor, ordularını geliştirme konusundaki deneyimlerini paylaşıyor. Güvenlik, terörle mücadele ve organize suçlarla ilgili işbirliğimiz de hızla ilerliyor. İkili ticaretimizi de ciddi ölçüde artırdık. 2018’de 100 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşıldı. Yatırım, finans, enerji ve ileri teknoloji alanlarında kararlı bir ilerleme mevcut.”
‘ÇİNLİ TURİST SAYISI İKİ KAT ARTTI’
Çinli turistlerin Rusya’yı en çok tercih edenler arasında olduğuna değinen Rus lider, “Son beş yılda Çinli turist sayısı neredeyse iki katına çıktı, yüzde 93 arttı. Sadece geçen yıl 1 milyon 700 bin Çinli turist geldi. Onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde Rusya’dan 29 yer bulunuyor. Görülecek çok yerimiz var” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 26 Nisan’da Çinli mevkidaşı Şi Cinping’le bir araya gelmek için Pekin’e gidecek.
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