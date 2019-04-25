Putin: Ukrayna seçimleri Poroşenko'nun politikasının mutlak çöküşüyle sonuçlandı, ilişkilerin seyri Zelenskiy'e bağlı

© Sputnik / V. Kunjaev Ukrayna, Sovyet icatları hakkındaki gizli bilgilerin ifşasını yasaklayan anlaşmadan çekildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la Vladivokstok'taki görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Putin, Ukrayna'daki duruma ilişkin soruları yanıtladı.

Sandıktan çıkan sonucu, Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun izlediği politikanın mutlak çöküşü olarak niteleyen Rus lider, "Yeni iktidarın bunu anlamaması mümkün değil. Bunu gayet iyi anlıyorlar. Zelenskiy'in atacağı ilk adımlara da bakmalıyız. Zira anlamak ile halkın çıkarlarına uygun gerçekçi bir politika oluşturmak farklı şeylerdir" diye konuştu.

'İLİŞKİLERİ TAM KAPSAMLI OLARAK YENİDEN BAŞLATMAYA HAZIRIZ'

Putin'e Zelenskiy'le başlayacak yeni dönemde Rusya-Ukrayna ilişkilerinin ne yönde seyredeceği de soruldu.

Putin, şu yanıtı verdi: "Bunu ben bilmiyorum, her şey Ukrayna'daki yeni siyasi yönetimin izleyeceği politikaya bağlı. Biz, ilişkileri tam kapsamlı olarak yeniden başlatmak istiyoruz ve buna hazırız. Ancak bunu tek taraflı olarak yapamayız."

'YENİ KİEV YÖNETİMİ MİNSK ANLAŞMALARINI UYGULAYACAK GÜCÜ KENDİNDE BULURSA...'

Mevcut Kiev yönetiminin Donbass'ı güç kullanarak dize getirmeye çalıştığını anımsatan Rus lider, Kiev'de iktidara gelen yeni kişilerin Minsk anlaşmalarını uygulama gücünü kendilerinde bulmaları halinde, buna her türlü desteği vereceklerini ve Donbass'taki durumun normale dönmesi için her şeyi yapacaklarını sözlerine ekledi.

'DONBASS SAKİNLERİNE YÖNELİK PASAPORT KARARNAMESİNE VERİLEN TEPKİ TUHAF'

© Sputnik / Alexei Druzhinin Putin, Donetsk ve Lugansklılara Rusya vatandaşlığı almayı kolaylaştıran kararnameyi imzaladı

Putin, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde tek taraflı olarak bağımsızlık ilan Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti sakinlerine Rus pasaportu verme prosedürünün basitleştirilmesini öngören kararnamesinin Kiev'de tepkiyle karşılanmasının tuhaf olduğunu söyledi.

Bu tür uygulamaların Ukrayna vatandaşlarına pasaport veren diğer ülkelerde uzun süredir yürürlükte olduğunu anımsatan Putin, aldığı inisiyatifin olumsuz tepkiyle karşılanmasının tuhaf olduğunu vurguladı.

'UKRAYNA'DA YAŞAYAN RUSLARIN ROMENLERDEN NEYİ EKSİK?'

© REUTERS / Greg Baker Ukrayna, Rusya'ya direkt uçuşları yasakladı

Rus lider, "Polonya, uzun yıllardır, neredeyse 10 yıldır Polonya kimliği veriyor. Aynı şekilde Macaristan ile Romanya da pasaport veriyor. Sırasıyla Macarlara, Romenlere, Lehlere. Bu bağlamda aklıma şu soru geliyor: Ukrayna'da yaşayan Rusların Romenlerden, Lehlerden veya Macarlardan neyi eksik?" ifadelerini kullandı.

'PROVOKASYONDAN UZAK BİRİYİM'

Putin, bu kararnameyle Ukrayna'nın seçilmiş Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i provoke edip etmediği sorusuna "Rusya ve bizzat ben, birilerini provoke etmekten uzağız. Pasaport meselesi, insani bir konu" yanıtını verdi.