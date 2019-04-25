Putin ve Kim birbirine aynı hediyeyi verdi: Kılıç

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Vladivostok’ta bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e geleneksel bir kılıç hediye etti. Rus lider ise Kim’e bir süvari kılıcı ile bir çay takımı hediye etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jonh-Un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok’taki görüşmeleri çerçevesinde birbirlerine hediyeler takdim etti.

​Kim, Putin’e geleneksel bir kılıç ederken “Modern silahlar yokken, bu kılıçlar kullanılıyordu. Gücü, ruhumun sizi destekleyen halkımın bir temsili” dedi.

Putin ise hediye karşısında teşekkürlerini sundu.

Rus liderin Kim’e hediyeleri ise bir çay takımı ve süvari kılıcı oldu.

Ким Чен Ын подарил Путину меч: Меч олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас pic.twitter.com/1Z6xifVFra — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 25, 2019

​Diğer yandan, birine silah vermenin uğursuzluk getirdiğine inanıldığından, liderler sembolik anlamda birbirlerine madeni para verdi.

«Спасибо, очень красивый»: Ким Чен Ын подарил Путину меч, в ответ получил монетку, как за любое оружие pic.twitter.com/yGzrkwhBre — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 25, 2019

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