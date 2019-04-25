Rusya'dan Venezüellalı siyasetçilere 1 Mayıs çağrısı: Provokasyona gelmeyin

Venezüella muhalefetinin 1 Mayıs'ta ülke tarihinin en büyük gösterisini yapma planları hakkında konuşan Zaharova, Venezüellalı siyasetçileri provokasyona gelmeme çağrısı yaptı.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Zaharova, Batı'nın Venezüella konusunda ortak duruş sergileyememesinin nedenini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında muhalif lider Juan Guiado'nun '1 Mayıs'ta ülke tarihinin en büyük gösterisini yapacağız' açıklamasını değerlendirdi.

Zaharova, "Radikal muhalefet, farklı kamplardan göstericiler arasında çatışmalar yaşanmasını provoke etmek için yeni kitlesel eylem hazırlığı yapıyor. Venezüellalı sağduyulu siyasetçileri yalnızca barışçıl siyasi mücadele yöntemlerine bağlı kalmaya, provokasyona gelmemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ABD İSTİKRARSIZLIK İÇİN HER TÜRLÜ SEÇENEĞE OLUMLU BAKIYOR'

Zaharova, mevcut iktidarın görevden ayrılması için ABD'nin her türlü istikrarsızlık seçeneğine olumlu baktığının da altını çizdi.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, ülkedeki muhalifleri 1 Mayıs'ta sokağa çıkmaya çağırmıştı. Muhalif lider, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevi bırakması için düzenleyecekleri gösterilerin ülke tarihindeki en büyük eylemler olacağını söylemişti.