Rusya'dan Venezüellalı siyasetçilere 1 Mayıs çağrısı: Provokasyona gelmeyin

Zaharova, "Radikal muhalefet, farklı kamplardan göstericiler arasında çatışmalar yaşanmasını provoke etmek için yeni kitlesel eylem hazırlığı yapıyor. Venezüellalı sağduyulu siyasetçileri yalnızca barışçıl siyasi mücadele yöntemlerine bağlı kalmaya, provokasyona gelmemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
'ABD İSTİKRARSIZLIK İÇİN HER TÜRLÜ SEÇENEĞE OLUMLU BAKIYOR'
Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, ülkedeki muhalifleri 1 Mayıs'ta sokağa çıkmaya çağırmıştı. Muhalif lider, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevi bırakması için düzenleyecekleri gösterilerin ülke tarihindeki en büyük eylemler olacağını söylemişti.
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