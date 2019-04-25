Eski Rus istihbarat şefi, dünya için en büyük tehdidi açıkladı

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Eski Direktörü Vyaçeslav Trubnikov, insanlığın bir çevre felaketi sonucunda yok olmasının dünya için nükleer silahtan daha büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

1996-2000 yıllarında SVR'de en üst makamda görev yapan Trubnikov, Sputnik'e verdiği demeçte, çevre sorunlarını dünya için en büyük tehdit olarak gördüğünü belirtti.

Trubnikov, "Bir istihbaratçı olarak, çevreyle ilgili sorunları insanlığa yönelik en büyük, en gerçekçi tehdit olarak görüyorum. Nükleer silah? Bu bir tehdit ancak insanlar bu tehdidin azaltılması için önlemler alıyor" dedi.

Trubnikov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesini 'endişe verici akılsızlık' olarak niteledi ancak gelecekte yeni anlaşmalar yapılacağını kaydetti.

"Beni daha çok kaygılandıran konuda, Hindistan ile Pakistan arasındaki ilişkiler. Pakistan'ın su tedarikinin kesilmesi, daha yıkıcı bir rol oynayabilir" diye devam eden Trubnikov, bunun, örneğin Pakistan'ın Belucistan kentine atılan birkaç nükleer bomba etkisi yaratacağını vurguladı.