Putin’den, Kırım’daki cami açılışı için Erdoğan’ın olası Rusya ziyaretinin formatı üzerinde düşünme talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı’na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırım’ın Simferopol kentindeki Cuma Camii’nin açılışına katılmak üzere Rusya’ya yapacağı olası ziyaretin formatını 1 Haziran’a kadar hazırlama talimatını verdi.

Daha önce Putin, Erdoğan’ı Kırım’daki Cuma Camii’nin açılışına davet etmişti. Erdoğan’ın davete olumlu baktığı bildirilmişti.

Kremlin’in açıklamasında, “Rusya Dışişleri Bakanlığı’na, ilgili dini örgütlerin katılımıyla, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın, Simferopol’deki Cuma Camii’nin açılışına katılmak için Rusya’ya olası ziyaretinin formatını inceleme talimatı verildi” ifadeleri kullanıldı.

Talimatın yerine getirildiğine dair raporun 1 Haziran’da teslim edilmesi gerektiği kaydedilirken sorumlu kişi olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov atandı.

Cuma Camii, Simferopol'ün güneyindeki rezervuar bölgesinde inşa ediliyor. Projeye göre cami iki bölümden oluşuyor: 28 metre yüksekliğinde kubbeye sahip ana bina (37 x 37 metre) ve sütunlu, şadırvanlı avlu. Camide her biri 50 metre yüksekliğinde dört minare bulunuyor. Cami genel olarak üç bina ve altyapıdan oluşuyor.