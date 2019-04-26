Rusların yurtdışından jamon ve parmesan getirmesi yasaklanabilir

Rusların bagajlarla Rusya Ulusal Et Kurumu, vatandaşların yurtdışından et ve süt ürünleri getirmesinin yasaklanmasını teklif etti. Teklif kabul edilirse Ruslar yurtdışından jamon ve parmesan gibi ürünleri getiremeyecek.

Rusya Ulusal Et Kurumu, Aleksey Gorde Rus Miratorg, Çerkizovo, Remit ve Velkom gibi şirketlerin girişimiyle Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Gordeyev’e vatandaşların yurtdışından et ve süt ürünleri getirmesinin yasaklanmasını teklif etti.

Vedomosti’nin Gordeyev’e yazılan mektuba dayandırdığı haberine göre, düzenleme ile sınırdan bagaj içinde bu tür ürünler geçişlere ilişkin kontrollerin ve yasadışı şekilde hayvansal ürün getirenlere yönelik verilen cezaların arttırılması isteniyor.

Yasak kapsamına özellikle de İspanyollara özgü bir et ürünü olan jamon ve İtalyan peyniri parmesan girebilir. Sütlü karışımlar ve mamalarda ise istisna gözetilebilir.

Rusya Tarım Bakanlığı ve Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor’un desteklediği teklifin mimarları, hayvansal ürünlerle birlikle ülkeye domuz gribi, şap gibi tehlikeli hastalıkların da girmesinden endişe duyduklarını belirtiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014 yılında Rusya’ya yaptırım uygulayan ABD, AB, Kanada, Avustralya ve Norveç’ten bazı tarım ürünlerinin getirilmesini yasaklayan kararı imzalamıştı. Hükümetin onayladığı liste uyarınca et, salam, deniz ürünleri, sebze, meyve ve süt ürünlerinin getirilmesi yasaklanmıştı. Ancak kişisel kullanım için beş kiloya kadar ürün getirilebiliyordu.