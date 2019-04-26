Rusların yurtdışından jamon ve parmesan getirmesi yasaklanabilir

Vedomosti’nin Gordeyev’e yazılan mektuba dayandırdığı haberine göre, düzenleme ile sınırdan bagaj içinde bu tür ürünler geçişlere ilişkin kontrollerin ve yasadışı şekilde hayvansal ürün getirenlere yönelik verilen cezaların arttırılması isteniyor.
Yasak kapsamına özellikle de İspanyollara özgü bir et ürünü olan jamon ve İtalyan peyniri parmesan girebilir. Sütlü karışımlar ve mamalarda ise istisna gözetilebilir.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014 yılında Rusya’ya yaptırım uygulayan ABD, AB, Kanada, Avustralya ve Norveç’ten bazı tarım ürünlerinin getirilmesini yasaklayan kararı imzalamıştı. Hükümetin onayladığı liste uyarınca et, salam, deniz ürünleri, sebze, meyve ve süt ürünlerinin getirilmesi yasaklanmıştı. Ancak kişisel kullanım için beş kiloya kadar ürün getirilebiliyordu.
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