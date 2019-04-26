Çankaya ve Maykop arasında kardeş ilişkiler geliştirilecek

Türkiye’de iş ziyaretinde bulunan Adıge heyeti, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile görüştü.

Adıge hükümetinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Görüşmede Çankaya ve Maykop arasında 24 yıl önce imzalanan kardeş ilişkilerin geliştirilmesi konusu değerlendirildi. Adıge Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov, iki şehir arasındaki işbirliğini yeni düzeye çıkarma ve ek ivme kazandırma girişimine destek verdi. Taraflar, yerel kaynaklar temelinde ortak üretimlerin oluşturulmasını, turizm, ticaret ve tarım sektörlerindeki işbirliğini gelecek vadeden alanlar olarak görüyor. Ortak kültür ve eğitim projelerinin de hayata geçirilmesi planlanıyor.”

Ankara Belediye Başkanı Yavaş, Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda gelişmeye devam ettiğini, bu bağlamda belediyeler arasındaki ilişkilerin de devletler arasındaki ilişkilere ayak uydurması gerektiğini kaydetti.

Adıge Cumhurbaşkanı Kumpilov da şu ifadeleri kullandı:

“Maykop uzun yıllardır Çankaya ilçesi ve Gaziantep ile dostça ilişkiler koruyor. Daha önce kardeş ilişkiler geleneğinin temelini atarak bugün ortak faaliyetin, yeni girişimlerin etkin hale gelmesini bekliyoruz.”