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13:01 26 Nisan 2019
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    Putin’le görüşen Kim, Rusya’dan planlanandan erken ayrıldı

    © AFP 2019 / Alexander Safronov
    Rusya
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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği Vladivostok’tan zırhlı treni ile planlanandan erken ayrıldı.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Moskova saati ile sabah 08.00’de zırhlı aracı ile Vladivostok’tan ayrıldı. Rus basınına konuşan bir kaynağa göre, Kim’in bugün yerel saatle 15.00’de kentten ayrılması gerekiyordu, ancak planlanandan yedi saat önce kenti terk etti.

    Kim, bugün 2. Dünya Savaşı Pasifik Filosu askerleri anıtı önündeki çelenk bırakma törenine katıldı, ancak beklenenden iki saat geç geldi. Kim, siyah şapkası ve paltosu ile çiçek bıraktı, şapkasını çıkartıp başını öne eğerek anıtın önünde durdu. Kim’den sonra ise Primorye Valisi Oleg Kojemyako’nun da aralarında bulunduğu Rus yetkililer ellerindeki karanfilleri anıta bıraktı.

    ​Tören alayının geçişinden sonra Kim, Rus bir askeri yetkili ile kısa bir süre konuştu, zırhlı trenine binmek için uçakla Vladivostok’a getirilen limuzini ile istasyona gitti. Konvoy eşliğinde istasyona gelen Kim’i tören alayı karşıladı, askeri bando Rusya ile Kuzey Kore marşlarının yanı sıra, ünlü ‘Katyuşa’ şarkısını çaldı.

    Kim’in bineceği vagonun önüne de kırmızı halı serildi.

    ‘PROGRAMIN NEDEN İPTAL EDİLDİĞİ BELLİ DEĞİL’

    © AP Photo /
    Putin ile Kuzey Kore lideri Kim bir araya geldi
    Rus basınına konuşan kaynak, Kim'in yerel saatle 15.00'de ayrılmasının beklendiğini, ancak belirli olmayan nedenlerden dolayı kültürel programın erken bitirildiğini ifade etti.

    Kaynağa göre, Kim’in bugünkü program dahilinde 2. Dünya Savaşı Pasifik Filosu askeri onur anıtı önündekinin yanı sıra şehir merkezi dışında bir törene katılması, Primorye Akvaryumu’nu ziyaret etmesi ve Primorye’deki Mariinskiy Tiyatrosu’nda ‘Uyuyan Güzel’ balesini izlemesi gerekiyordu. Ancak tam olarak hangi etkinliklerin iptal edildiği net olarak bilinmiyor.

    KCNA: PUTİN’İ ÜLKESİNE DAVET ETTİ

    © Sputnik /
    Putin ve Kim birbirine aynı hediyeyi verdi: Kılıç
    Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kim’in Putin’i ‘uygun bir zamanda’ Kuzey Kore’ye gelmesi için davet ettiğini aktardı.

    Primorye Valisi Oleg Kojemyako dün gazetecilere Kim’in katıldığı öğle yemeğinin 2002’de babası Kim Jong-il’in geldiği ‘Lesnaya Zaimka’ restoranında gerçekleştiğini, menüde Rus lezzetlerinin olduğunu söylemişti.

    Kim, çarşamba günü treni ile Vladivostok’a gelmiş, perşembe günü Putin’le beş saatlik bir görüşme yapmıştı. Putin aynı gün Çin ziyareti için bölgeden ayrılırken, Kim kültürel etkinliklere katılmak için kentte kalmıştı.

    Etiketler:
    erken, iptal, program, tren, Kim Jong-un, Vladimir Putin, Vladivostok, Rusya, Kuzey Kore
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