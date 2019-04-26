Rusya’da saldırı planlayan bir IŞİD üyesi yakalandı

Rusya'ya bağlı Kabardino-Balkariya Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu çerçevesinde, Suriye’den aldığı emirle saldırı planladığı tespit edilen bir IŞİD üyesi gözaltına alındı.

© AFP 2019 / ZACH GIBSON Rusya: Güney sınırlarımız yakınlarına helikopterlerle IŞİD militanı bırakılıyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, IŞİD üyesinin yaşadığı evde el yapımı bomba, aşırılıkçı edebiyat ve diğer delillerin ele geçirildiği aktarıldı.

Gözaltına alınan kişinin, Kabardino-Balkariya’da faaliyet gösteren Baksan çetesinin üyesi olduğu, 2010 yılındaki Baksan hidroelektrik santraline, 2009 ve 2012 yıllarındaki güvenlik güçlerine saldırılarda kullanılan el yapımı bombayı üreten kişi olduğu kaydedildi.

Çete elebaşları etkisiz hale getirildikten sonra söz konusu kişinin Suriye’de faaliyet gösteren IŞİD moderatörleriyle bağlantı kurduğu, onlardan yeni saldırı talimatı aldığı ifade edildi.

Soruşturma devam ediyor.