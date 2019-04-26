‘MİT Başkanı Fidan Moskova’yı ziyaret etti’

© AA / Sarp Özer Hulusi Akar, MİT Başkanı Fidan ve komutanlar sınır hattında bir araya geldi

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Türkiye’nin baş istihbaratçısının kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik ettiği göz önünde bulundurulursa Hakan Fidan’ın Rus mevkidaşlarıyla görüşmede, iki ülke liderinin vardığı anlaşmaların somutlaştırılması ve hayata geçirilmesi konularının ele alındığı tahmin edilebilir” dedi.

Sputnik, Rusya Dış İstihbarat Servisi’ne (SVR) başvurarak Hakan Fidan’ın Moskova ziyaretiyle ilgili yorum istedi. Ancak SVR Direktörü Sergey Narışkin’in Fidan ile görüştüğü bilgisi doğrulanmadı.