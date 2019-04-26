‘MİT Başkanı Fidan Moskova’yı ziyaret etti’

Sputnik, Rusya Dış İstihbarat Servisi’ne (SVR) başvurarak Hakan Fidan’ın Moskova ziyaretiyle ilgili yorum istedi. Ancak SVR Direktörü Sergey Narışkin’in Fidan ile görüştüğü bilgisi doğrulanmadı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın geçtiğimiz günlerde Rusya’nın başkenti Moskova’ya ziyarette bulunduğu belirtildi.
Sputnik, Rusya Dış İstihbarat Servisi’ne (SVR) başvurarak Hakan Fidan’ın Moskova ziyaretiyle ilgili yorum istedi. Ancak SVR Direktörü Sergey Narışkin’in Fidan ile görüştüğü bilgisi doğrulanmadı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)