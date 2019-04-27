Kırım Tatarları, değişimleri görmesi için Erdoğan’ı yarımadaya davet etti

© Sputnik / Алексей Мальгавко Kırım Tatarlarının Rusya’ya sadakat anıtı dikilecek

Kubedinov, Sputnik’e açıklamasında, “Kırım Tatarları, Sayın Erdoğan’ın ziyaretini bekliyor. Yarımadamızın son 5 yılda nasıl değiştiğini ona göstermek istiyoruz. Kırım Tatarların yoğunlukla yaşadığı yerler gelişiyor. Asılsız olarak ihanetle suçlanan halkımızın itibarı iade edildi. Ramazan ve Kurban bayramları resmi tatil günleri ilan edildi ve bölge düzeyinde geniş kapsamda kutlanıyor. Uzun yıllardır beklediğimiz Simferopol’deki Cuma Camii yapılıyor. Yapılanları ve planlananları daha çok sayabiliriz” dedi.

Kırım Tatarların, Türk liderini görmekten büyük mutluluk duyacağını kaydeden Kubedinov, “Sayın Erdoğan, tüm bunları kendi gözlerinizle görebilmeniz için sizi bekliyoruz. Ziyaretiniz, iki ülke için, en büyük diasporası Türkiye’de yaşayan Kırım Tatar halkı için büyük önem taşıyor. Bu, yurttaşlarla bağları güçlendirmek için bir fırsat” ifadelerini kullandı.