Lavrentyev: Suriye-Irak sınırında güvenlik bölgesi kurulabilir

Lavrentyev, Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da Astana görüşmeleri sonrası bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Halihazırda, Suriye’nin kuzeyindeki durumun normalleşmesi konusunda Astana formatında da dahil Türk partnerlerle yakın koordinasyon içinde çalıştıklarını dile getiren Lavrentyev, “Bu, şu anda Suriye muhalefetinin kontrolü altında bulunan bölgeler için geçerli. Bunlar Afrin, Ayaz, Cerablus ve İdlib” dedi.

Türkiye’nin Suriye-Irak sınırında, TSK’nın kontrolünde güvenlik bölgesini oluşturma planları hakkın bilgi sahibi olduklarını dile getiren Lavrentyev, “Böyle bir bölge oluşturulabilir ama en doğru seçenek, bu toprakların Suriye hükümet güçlerinin kontrolüne devretmektir. Bu, sadece sınır kontrol altına alınsın diye değil, güvenliğin sağlanması ve provokasyonların önlenmesi amacıyla yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Lavrentyev, “Bu bizim pozisyonumuz ve bu pozisyona değişmeden sadık kalacağız” diye kaydetti.