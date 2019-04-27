Rusya, Türkiye’den gelen elmanın sevkiyat yollarını kontrol etti

Türkiye’den Rusya’ya elma sevkiyatı için Avrupa ülkelerinin kullanılmasının şüphe uyandırdığını kaydeden ajans, bu duruma açıklık getirmek için Türkiye’ye uzman heyetinin gönderildiğini bildirdi.
Açıklamada, “Türk tarafı, bu meyvelerin Rusya’ya tesliminin genelde Krasnodar limanlarına deniz yoluyla gerçekleştirildiğini kaydetti ve ayrıca Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerine karayollarından da elma sevkiyatı yapıldığını doğruladı” dendi.
Türk yetkililerin elma ihracat hacimleriyle ilgili tam bilgi sunduğu kaydedildi.
Rosselhoznadzor uzmanları, Türkiye’deki bitki sağlığı kontrol sistemini ve sertifikalandırma sürecini inceledi ve ihracata yönelik elmanın üretildiği büyük işletmeleri ziyaret etti.
Rosselhoznadzor bu ziyarete katılmaları için Belaruslu meslektaşlarını da davet etmiş ancak ret yanıtını almıştı.
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