Rusya, Türkiye’den gelen elmanın sevkiyat yollarını kontrol etti

Rusya’nın tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor uzmanları, Türkiye’den Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerine elma sevkiyatlarını teyit eden resmi bilgi almak amacıyla Türkiye’yi ziyaret etti.

Ziyaretin, Türk elmanın Belarus üzerinden Rusya’ya girişinin yasaklanmasıyla bağlantılı olduğunu belirten Rosselhoznadzor, Türk elması adı altında Belarus üzerinden ülkeye yasaklı Avrupa elmasının sokulmaya çalışıldığını hatırlattı.

Türkiye’den Rusya’ya elma sevkiyatı için Avrupa ülkelerinin kullanılmasının şüphe uyandırdığını kaydeden ajans, bu duruma açıklık getirmek için Türkiye’ye uzman heyetinin gönderildiğini bildirdi.

Açıklamada, “Türk tarafı, bu meyvelerin Rusya’ya tesliminin genelde Krasnodar limanlarına deniz yoluyla gerçekleştirildiğini kaydetti ve ayrıca Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerine karayollarından da elma sevkiyatı yapıldığını doğruladı” dendi.

Türk yetkililerin elma ihracat hacimleriyle ilgili tam bilgi sunduğu kaydedildi.

Rosselhoznadzor uzmanları, Türkiye’deki bitki sağlığı kontrol sistemini ve sertifikalandırma sürecini inceledi ve ihracata yönelik elmanın üretildiği büyük işletmeleri ziyaret etti.

Rosselhoznadzor bu ziyarete katılmaları için Belaruslu meslektaşlarını da davet etmiş ancak ret yanıtını almıştı.