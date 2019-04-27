Varvara Karaulova serbest

Sputnik muhabirinin aktardığına göre IŞİD’e katılmak için evinden kaçtıktan sonra Türkiye’de yakalanan eski Moskova Devlet Üniversitesi öğrencisi Varvara Karaulova, Rusya’nın Vologda kentinde tutulduğu cezaevinden tahliye edildi.

© AFP 2019 / VASILY MAXIMOV IŞİD'e katılmak isteyen Varvara için karar verildi

Karaulova’yı Vologda bölgesi insan hakları yetkilisi Oleg Dimoni karşıladı. Kendisine refakat eden cezaevi görevlisiyle hızlı bir şekilde otomobile yürüyen Karaulova, gazetecilere açıklama için durmayarak sadece mutlu olduğunu söyledi.

Vologda Mahkemesi geçen hafta Varvara Karaulova’nın daha fazla toplumdan tecridine gerek olmadığı kanısıyla erken serbest bırakılması için yaptığı başvuruyu kabul etmişti.

Karar doğrultusunda genç kızın ayda bir imza verip ikâmet yerini değiştirmemesi gerekiyor.

Moskova Devlet Üniversitesi'nde felsefe okuyan 19 yaşındaki Varvara Karaulova, 27 Mayıs 2015'te üniversiteye gitmek için evden ayrılmış ve bir daha dönmemişti. IŞİD'e katılmak istediğinden şüphe edilen genç kız, Kilis'te yakalamış ve sınırdışı edilmişti. Genç kız 2016 yılında ise 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Karaulova Kasım 2018’de Rusya İnsan Hakları Ombudsman'ı Tatyana Moskalkova’dan erken bırakılmasına yönelik talebini desteklemesini istemişti. Moskalkova da gazetecilere yaptığı açıklamada Karaulova’nın artık pişman olduğunu söylemişti. Karaulova'nın avukatı Sergey Badamşin, müvekkilinin hukuk ve işletme bölümünde 3. sınıfta olduğunu ifade etmişti.