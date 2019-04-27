ABD’nin nükleer silahları azaltma önerisine Kremlin yanıtı: Memnuniyetle karşılıyoruz, fakat detaylar da gerekli

ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer silahları azaltma konusunda Rusya ve Çin’e yaptığı çağrıyı değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın nükleer cephanelikleri kısıtlama yönündeki girişimleri memnuniyetle karşıladığını, fakat bu fikrin ayrıntılarının da bilinmesine ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Peskov, “Tüm dünyayı nükleer silahlardan temizlemek mükemmel olurdu. Bir yandan bu kusursuz bir şey olurdu, diğer yandansa caydırıcılık faktöründen yoksun kalmış olurduk. Hiç kimsenin bir çılgınlık sonucu korkunç bir hata işlemeyeceğinin garantisi olan caydırıcılık faktörü, caydırıcı denge unutulmamalı” dedi ve şöyle devam etti:

“Nükleer cephaneliklerin kısıtlanmasına yönelik bir takım girişimleri elbette ki memnuniyetle karşılıyoruz, ancak bu durumda bir takım genel sözleri algılamak çok zor. İyi niyetle söylenen bir şey olduğu açık, fakat detayları bilsek daha iyi olur, Başkan Trump neyi kast ediyor, ne şekilde olacak, daha önce bu konuda ön temaslar oldu mu, bunları bilmiyorum. Dolayısıyla iyi niyet göstergesi olarak bu söylenenler takdir edilebilir, fakat bu söylem ciddi bir girişim olarak hiçbir şekilde değerlendirilemez, çünkü henüz bir girişim yok.”

‘PUTİN VE Şİ CİNPİNG SURİYE, VENEZÜELLA VE LİBYA’DAKİ DURUMU GÖRÜŞTÜ’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping’in Pekin’de yaptıkları görüşmenin detaylarına da değinen Peskov, iki liderin Suriye, Venezüella ve Libya’daki durumu, ayrıca ticari projeleri ele aldıklarını söyledi.

Peskov, “İki taraflı olarak gündemde olan ticaret ve ekonomik kalkınma projeleri ile ilgili durum eşleşmesi yapıldı, mevcut sorunlar hakkında görüşüldü, ayrıca uluslararası gündem konusunda fikir paylaşımında bulunuldu. Suriye, Venezüella, Libya ve genel olarak üçüncü ülkelerin her türlü ihlali yaparak uluslararası meselelerde kendileri için daha rekabetçi şartlar oluşturmalarının her iki lider açısından kabul edilemez olduğu gibi konular masaya yatırıldı” ifadelerini kullandı.