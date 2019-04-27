Peskov’dan ‘Putin uyumaz, çalışır’ şakası

Basın mensuplarına Putin hakkında açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya liderinin yoğun çalışma temposu ve uyku düzeniyle ilgili sorulara şakayla karışık yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 gün önce Sibirya’daki Çita kentinden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmek üzere Rusya’nın Uzak Doğu bölgesindeki Vladivostok kentine gitmiş, görüşmenin ardından da 2 günlük ziyaret için Çin’e geçmişti.

Putin’in yoğun çalışma temposuyla uyumaya fırsat bulup bulmadığını merak eden gazetecilere Kremlin Sözcüsü, şakayla karşılık verdi.

Tebessüm ederek, “O Putin’dir, o uyumaz, çalışır” diyen Peskov, Rus liderin Çin ziyaretinin çok verimli geçtiğini de sözlerine ekledi.

Песков рассказал журналистам о том, как Путин переносит сложный рабочий график: «Он же Путин, он не спит, работает» pic.twitter.com/MN31mx5cer — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 27, 2019

​Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu’na katılan Putin, bununla birlikte bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi ve sonunda Çin Devlet Başkanı Şi Cimping ile bir araya geldi.

Putin’in görüşmelerinin çok verimli geçtiklerini kaydeden Peskov, “Bu olağan bir uygulama, Başkan bu tür buluşmaları meslektaşlarıyla görüşme fırsatı olarak değerlendiriyor” ifadelerini kullandı.

PUTİN: HER GÜN 5.5-6 SAAT UYUDUM, UYKUMU ALDIM

Peskov’un açıklamalarının ardından Rusya lideri Vladimir Putin de basın mensuplarına uyku düzeni ile ilgili açıklama yaptı. Son günlerde 5.5-6 saat kadar uyuduğunu söyleyen Putin, bu zamanın uykusunu almaya yeterli olduğunu kaydetti.

‘Bu günlerde ne kadar uyudunuz’ sorusuna Putin, “Her gün 5.5-6 saat kadar uyudum, normal bir şekilde uykumu aldım” yanıtını verdi.

Путин о словах Пескова про напряженный график: «Засыпал и спал по пять с половиной, шесть часов. Нормально. Высыпаюсь» pic.twitter.com/eLeeoComr8 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 27, 2019

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