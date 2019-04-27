Ukraynalıların Rus vatandaşlığı alma prosedürü kolaylaştırılabilir

Çin ziyareti sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlamak için kameraların karşısına geçen Putin, Rusya vatandaşlığının alınmasını kolaylaştıran uygulamanın gelecekte tüm Ukrayna vatandaşlarını kapsayabileceğini kaydetti.

Putin, “Biz vatandaşlığa alınma kolaylığını sadece Lugansk ve Donetsk’te ikamet eden kişiler için tanımadık. Bizim vatandaşlığımıza geçilmesini kolaylaştıran uygulamayı genel olarak Ukrayna vatandaşlarına sunulmasını düşünüyoruz” diye konuştu.

Bunun spontane alınan bir karar olmadığını söyleyen Putin, “Karar rastgele alınmadı. Kararnameyi imzalamadan önce her şeyi hesapladık. Pasaportumuzu talep edebilecek kişilerin sayısını da, bu kişilerin içindeki emekli yüzdesini de. Emekliler, bizden vatandaşlık talep eden toplam sayının yaklaşık 3’te birini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Putin geçen hafta, Donetsk ve Lugansk’ın belirli bölgelerinden kişilerin Rusya pasaportu almasını kolaylaştırmaya yönelik bir kararname imzalamıştı. Rus lider, Kiev’in tam tecrit uyguladığı Donetsk ve Lugansk bölgelerinde yaşayanların kolayca Rusya pasaportu alabilmesi için imzaladığı kararnameye ilişkin olarak, bunun tamamen insani sebeplerden alınmış bir karar olduğunu vurgulamıştı.