Rusya'da Paskalya Bayramı kutlamaları

© Sputnik / Konstantin Çalabov Rusya Bilim ve Kültür Merkezi, Paskalya kutlamalarına ev sahipliği yapacak: Kermes geliri kimsesiz çocuklara gidecek

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Kurtarıcı İsa Kilisesi'nde Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril, Paskalya Bayramı vesilesiyle ayinler yaptı.

Ayinlere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev ile eşi, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ve çok sayıda kişi katıldı.

Paskalya Bayramı nedeniyle kutsal olduğuna inanılan ateş Kudüs'ten getirilerek, Rusya'nın bütün kiliselerine gönderildi.

Rusya'nın çeşitli kentleri ve Moskova'daki kiliselerde, vatandaşların getirdiği Paskalya ekmeği ve boyanmış yumurta kutsandı.

Paskalya Bayramı kutlamalarında kiliselerde dini törenlerin yanı sıra sosyal alanlarda kültürel etkinliklerin yapılması bekleniyor.

Her sene baharın farklı aylarında pazar günü kutlanan Paskalya, iyiliğin, kötülüğün üzerindeki zaferini ve öldürülen Hazreti İsa'nın dirilişini simgeliyor.