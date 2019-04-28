Putin'den Ortodokslara Paskalya tebriği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugünkü Paskalya bayramını kutlayan Ortodoks Hristiyanları ve ülkenin tüm diğer vatandaşlarını tebrik etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya vatandaşlarının Paskalya bayramını kutlayan Putin, "Bu bayram yüzyıllardır insanların kalbini neşe, umut, hayat ve sevginin galip geleceğine inançla dolduruyor" ifadesini kullandı.

Paskalya'nın insanların bir araya gelmesine katkıda bulunduğuna dikkat çeken Putin, Rus Ortodoks Kilisesi ve diğer Hristiyan kurumların Rus kültürel ve tarihi mirasının yanı sıra ailevi değerlerin güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev ile eşi, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile birlikte Moskova'daki Paskalya ayinlerine katılmıştı.

Paskalya Bayramı nedeniyle kutsal olduğuna inanılan ateş Kudüs'ten getirilerek, Rusya'nın bütün kiliselerine gönderilmişti.