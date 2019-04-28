Putin'den Ortodokslara Paskalya tebriği

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya vatandaşlarının Paskalya bayramını kutlayan Putin, "Bu bayram yüzyıllardır insanların kalbini neşe, umut, hayat ve sevginin galip geleceğine inançla dolduruyor" ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev ile eşi, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile birlikte Moskova'daki Paskalya ayinlerine katılmıştı.
Paskalya Bayramı nedeniyle kutsal olduğuna inanılan ateş Kudüs'ten getirilerek, Rusya'nın bütün kiliselerine gönderilmişti.
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