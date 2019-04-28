Rusya: Yeni bir nükleer anlaşmaya hazırız fakat ciddi müzakereler gerekli

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesi ile birlikte Rusya ve Çin'in de nükleer silahsızlanması gerektiği yönündeki çağrısını değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova’nın yeni bir anlaşmaya hazır olduğunu ancak ciddi müzakerelerin gerektiğini söyledi.

Rossiya 1 televizyonunda Rusya'nın nükleer silahsızlanma alanında yeni bir anlaşmaya hazır olup olmadığı yönündeki soruya Uşakov, bu alanda mevcut anlaşmaların yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

© REUTERS / Jonathan Ernst Cehennemin kapıları ardı ardına açılıyor: Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji satışına Trump yönetiminden onay

Uşakov, "Kalan anlaşmaların uygulanması gerek. Yeni bir anlaşmaya hazırız, ancak bunun için ciddi müzakereler gerekiyor. Malesef kimse de henüz buna yönelik bir adım atmadı" yanıtını verdi.

Trump, Rusya ve Çin'e nükleer silahsızlanma için çağrıda bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya’nın nükleer cephanelikleri kısıtlama yönündeki girişimleri memnuniyetle karşıladığını, fakat bu fikrin ayrıntılarının da bilinmesine ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.