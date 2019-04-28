Peskov: Putin ve Şi, Venezüella’daki yönetimi değiştirme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı

Rossiya 1 televizyonunda konuşan Peskov “Liderler Venezüella konusunda başka bir ülkede iktidarı devirme girişiminde bulunulmasının, yönetimi değiştirmek için bağımsız bir ülkeye güç ve hukukdışı uluslar arası baskı kullanılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı” dedi.
© Sputnik / Konstantin Zavrazhin
Peskov’a göre, liderler Venezüella halkının ülkelerinin geleceğini kendilerinin belirlemesi gerektiğini kaydetti.
Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 100 milyar dolar olduğunu belirten Peskov “Bunu 10 yıl önce hayal etmek imkânsızdı” dedi.
Peskov, Çin’li ekonomi yapılarının Batı tarafından kendilerine uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya ile ilişkilerinde dikkatli davrandıklarını da ekledi.
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